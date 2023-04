Starship est en plein compte à rebours ! Alors, décollage, crash ou report ?

En effet, il ne faudrait pas oublier que ce que SpaceX a mis en place sur la

« Starbase » n'est pas qu'un dispositif d'essai, il inclut une véritable usine de production en série de Starship… Bien que chaque exemplaire soit amélioré par rapport au précédent (et même si un grand nombre d'entre eux finit à la casse). Il y a donc fort à parier que si Starship et son grand booster réussissent à s'envoler sans dégâts majeurs sur le site de lancement, les tentatives suivantes ne tardent pas. Il s'agit bel et bien de la fusée la plus puissante jamais envoyée vers l'espace… Changera-t-elle la donne ? Pas aujourd'hui, mais tout autour du monde, les regards seront braqués sur son premier vol.