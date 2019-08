Le vol d’essai du prototype Starhopper (Space X) atteint les 150 mètres d'altitude

© Space X

Revoir le spectaculaire vol d'essai de Starhoper

Plusieurs bonds d'essai sont prévus

Le nouveau prototype de fusée Starhopper au look vintage augure, la firme d'Elon Musk. Comme le souligne nos confrères de Numerama , ce dernier constitue la partie supérieure du futur lanceur "" de l'entreprise spatiale californienne. Différents tests sont menés ces derniers mois comme nous le soulignons dans nos colonnes le 26 juillet et ontqui n'est d'autre que le directeur technique de Space X. Ce dernier a chaleureusement félicité ses équipes dans un tweet publié hier soir. Le vol d'essai d'hier a permis au Starhopper de décoller de la base de Boca Chica (Texas)d'après les images fournies par Space X. On a pu observé un décollage spectaculaire, suivi d'un vol latéral sur une centaine de mètres grâce à son moteur innovantavant que l'engin ne retourne sans encombre sur son site d'atterrissage.