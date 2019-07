SpaceX : le prototype Starhopper a réalisé son tout premier lancement

Musk confirme le succès du dernier test sans vol

La prochaine étape ? S'élever de 200 mètres

200m hop in a week or two — e^👁🥧 (@elonmusk) July 26, 2019

Un précédent essai avait été stoppé mercredi soir par un problème inexpliqué. Jeudi, peu avant minuit, un nouveau test a eu lieu et a été concluant, cette fois-ci.Après une tentative échouée mercredi soir, jeudi,au Texas.Le, prototype du vaisseau spatialde la société, a décollé d'une vingtaine de mètres et est désormais prêt à démarrer les essais en vol.Cette réussite intervient néanmoins après. En effet, le 17 juillet dernier, un départ de feu avait été observé lors d'un test moteur.À nouveau, c'est en répondant à un twitteur que Musk a annoncéde la phase de tests de vol du prototype de Starhopper. Ainsi, il a pour objectif de faire «», et probablement lorsque le Soleil sera encore levé pour gagner en visibilité.Le Starhopper qui était prévu pour la fin d'année a été dévoilé il y a plusieurs mois . Le prototype, qui ne sert qu'aux essais, est conçu dans les mêmes matériaux que Starship. Côté design, le prototype ressemble à ce que sera la fusée finale, mais sans les fenêtres qui équiperont Starship.En ce qui concerne le passage aux, ils viendront après ceux du prototype. Sachez néanmoins qu'ils sont toujours prévus pour cette année Après cela, il faudra compter un an pour que les missions commerciales débutent. L'objectif de SpaceX sera ensuite la Lune , puis Mars.