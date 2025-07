L'industrie spatiale a considérablement amélioré sa sécurité ces trente dernières années. Le secteur de la fabrication de véhicules spatiaux est passé de 4,2 accidents pour 100 travailleurs en 1994 à 0,7 en 2023, selon le Bureau of Labor Statistics. Starbase inverse cette tendance et retrouve les niveaux d'il y a trois décennies.

Les autres sites SpaceX font mieux mais restent au-dessus de la moyenne sectorielle. L'installation de McGregor au Texas atteint 2,48, celle de Bastrop 3,49, Hawthorne en Californie 1,43 et Redmond dans l'État de Washington 2,89. La moyenne pour l'ensemble du secteur aéronautique s'établit à 1,6 en 2024.

TechCrunch a calculé ces taux à partir des données OSHA qui incluent le nombre total d'incidents et d'heures travaillées. Starbase employait en moyenne 2 690 personnes en 2024. Les employés blessés ont cumulé 3 558 jours de travail restreint et 656 jours d'arrêt maladie.

L'OSHA a mené 14 inspections dans les installations SpaceX ces quatre dernières années. Six concernaient Starbase et incluaient une amputation partielle de doigt en 2021 et l'effondrement d'une grue en juin 2025. Cette dernière enquête reste en cours. Reuters a par ailleurs également révélé des centaines de blessures non signalées auparavant. Ces révélations complètent un tableau peu reluisant pour l'installation la plus médiatisée de SpaceX.