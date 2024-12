L'entreprise aéronautique d'Elon Musk est devenu la firme la plus sexy des États-Unis dernièrement, avec notamment la première mondiale constituée par la réception du lanceur super lourd après le lancement de la fusée Starship. On a ainsi même vu Donald Trump venir assister à un décollage en cette fin d'année. Une popularité bien méritée, quand on regarde ces chiffres !