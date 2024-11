On peut dire qu'Elon Musk a misé sur le bon cheval en soutenant Donald Trump. Depuis que ce dernier a finalement conquis la Maison Blanche à la suite des élections du 5 novembre dernier, le ciel semble se dégager pour les affaires de l'homme le plus riche du monde. On a ainsi vu le cours de son entreprise Tesla bondir en bourse, alors que SpaceX devrait fortement accroître le nombre de lancements de sa fusée Starship l'an prochain. Et son service de téléphone par satellite proposé par Starlink va aussi pouvoir prochainement fonctionner outre-Atlantique.