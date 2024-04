Starlink : SpaceX va régulièrement envoyer des satellites pour la communication directe avec les smartphones

Le déploiement pour un service initial qui ne couvrira que de la messagerie, et ce, dans un nombre limité de pays (à cause des accords sur les fréquences utilisées), devrait en effet démarrer en 2024... Or pour une couverture minimale, il faudra à SpaceX plusieurs centaines d’unités équipées spécifiquement pour le « Direct to Cell », en sachant que ces dernières orbitent à une altitude plus faible que les satellites Starlink de connectivité classiques, environ 360 km contre 550. Lors de sa dernière demande de permis à l’autorité américaine des communications, la FCC, SpaceX évoquait 7 500 satellites Starlink dédiés à la communication directe vers et depuis les smartphones : le service est censé évoluer l’an prochain pour inclure les appels, puis de la data. SpaceX opère déjà la plus large flotte de satellites au monde.