Starlink : la liaison satellite "Direct to Cell" fonctionnerait bien avec les iPhone et smartphones Android

On apprend ainsi que Direct to Cell aurait réussi à « atteindre voire dépasser les objectifs des tests ». Ces derniers ont été conduits sur « plusieurs modèles d'appareils Samsung, Apple et Google, non modifiés ,utilisant le spectre PCS G Block », lit-on, et consistaient principalement à envoyer des messages par SMS, mais aussi par l'intermédiaire de la messagerie intégrée à X.com (ex-Twitter) et de WhatsApp.

D'après SpaceX, le service n'a rencontré aucun problème pour l'envoi et la réception de messages, et ce quel que soit l'environnement testé. L'entreprise évoque notamment des essais conduits dans la ville américaine de Redmond (État de Washington), mais aussi à Mountain View (Californie) et à Kansas City (Missouri) dans des « zones urbaines et rurales, en intérieur et à l'extérieur, avec un ciel dégagé et sous de la végétation ».

Précision est également faite par SpaceX que les smartphones testés ont été en mesure de communiquer via Direct to Cell sans « interférences nuisibles provenant d'appareils à bande adjacente ».