Messagerie d'urgence : après Apple, les smartphones Android aussi vont utiliser les satellites

Tous les détails n'ont pas encore été dévoilés, mais il semble acquis que le service sera gratuit pour la messagerie d'urgence aux services de secours. L'avantage cependant, c'est que la constellation Iridium est beaucoup plus capable en matière de débits et de transferts que Globalstar (qu'utilise Apple). Hors réseau mobile, il serait donc tout à fait possible d'utiliser l'infrastructure déjà en place d'Iridium pour des appels (audio), de la connectivité limitée (e-mails) ou de la messagerie plus classique.

On peut s'attendre à ce qu'une telle option soit mise en place, mais elle dépendra des accords avec l'opérateur du téléphone et des tarifs négociés avec Iridium, qui bénéficiera grâce à cette collaboration d'un énorme nouveau marché potentiel. Les clients équipés d'Android, de leur côté, auront accès à une technologie plus ouverte que pour Apple.