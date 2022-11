iPhone 14 : les appels d'urgence par satellite vont très vite arriver en France

Hormis la possibilité de contacter les numéros d'urgence, cette fonction permet aussi de partager sa position par satellite avec Find My. La connexion par satellite de l'iPhone 14 fonctionne également avec d'autres options de sécurité disponibles sur iPhone et Apple Watch, comme la détection de collision et de chute.

Apple explique avoir développé un algorithme de compression de texte afin de réduire la taille moyenne des messages de 300 %, pour offrir l'expérience la plus rapide possible. « Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des messages en aussi peu que 15 secondes dans des conditions claires », ajoute la marque.

Apple précise que les communications par satellite nécessitent l'installation d'iOS 16.1. Le service sera inclus gratuitement pendant deux ans à compter de l'activation d'un nouvel iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, apprend-on également. Il est donc possible qu'il faille ensuite passer à la caisse pour en bénéficier.