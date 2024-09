Quand est-ce que Samsung rattrapera son retard sur la question de la connexion satellite ? Une question qui a enfin un début de réponse avec cette information dénichée par le média Sammobile.

En effet, ce dernier a découvert la fiche du prochain Galaxy S25 Ultra dans la base de donnée de l'administration chinoise en charge de la certification des produits. Et sur celle-ci, on peut voir que le smartphone le plus puissant de la prochaine gamme Galaxy S25 est décrit comme un « terminal mobile satellite » (« Satellite mobile terminal »).