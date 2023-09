iPhone : la fonctionnalité de SOS par satellite sauve une femme et son chien d'une crue

Si la fonctionnalité d'appel d'urgence des iPhone a été à l'origine de quelques jolis ratés dans les stations de ski et certaines fêtes foraines, elle a aussi (et surtout) permis à de nombreux utilisateurs de bénéficier d'une aide précieuse de la part des secours. Récemment, la fonction « SOS d'urgence par satellite » qui a permis de secourir une utilisatrice et son chien.