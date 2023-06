L'Apple Watch sauve une femme d'une embolie pulmonaire, voilà comment

Et pour cause, son cœur battait alors au rythme de 178 pulsations par minute, ce qui est l'activité du cœur d'un athlète en plein effort. La jeune femme est donc partie consulter un médecin, qui a rapidement repéré un caillot sanguin bouchant une artère, soit une embolie pulmonaire. D'après le cardiologue de l'université de Cincinnati Richard Becker, du fait de cette pathologie, Kimmie Watkins avait un risque très élevé de mourir.

En plus de lui sauver la vie, cette alerte a aussi permis d'étudier un peu plus en profondeur son cas et de découvrir qu'elle souffrait d'un trouble de la coagulation. Autant dire que c'est un nouveau bon point pour la montre connectée et le développement de l'activité santé d'Apple, qui va aussi toucher à l'avenir ses AirPods.