Une nouvelle vie sauvée grâce à l'Apple Watch

En mai dernier, Kim Durkee a d'abord reçu une notification de son Apple Watch la prévenant qu'une « fibrillation auriculaire », un trouble du rythme cardiaque, avait été détectée. Sceptique, Kim n'a d'abord pas prêté attention à sa montre, pensant à une erreur d'interprétation. Pendant trois jours, elle n'a pas réagi. Mais le soir du troisième jour, alors que la montre lui envoie une nouvelle alerte, Kim s'inquiète.

Elle décide alors de se rendre aux urgences afin de vérifier l'état de son rythme cardiaque, malgré le fait qu'elle ne ressente aucun symptôme. « Je me suis dit, j'y vais, et s'ils me disent qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, je jette la montre » a-t-elle déclaré.

En arrivant à l'hôpital, les médecins ont confirmé le diagnostic de la montre : son rythme cardiaque était réellement irrégulier, et ce, à cause d'une tumeur qui s'était développée rapidement et empêchait la circulation du sang vers son cœur. Cette tumeur, appelée myxome, grossit rapidement et cause des arrêts cardiaques mortels. Elle faisait déjà quatre centimètres lors de la découverte.

Elle a alors pu être opérée à cœur ouvert et sauvée d'un décès certain grâce aux alertes de son Apple Watch. Un témoignage de plus en faveur des capteurs de la montre signée Apple, en charge de la surveillance du rythme cardiaque de leur propriétaire et de l'alerte en cas d'anomalie.