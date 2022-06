La FDA vient d'approuver une application Apple Watch pour surveiller la maladie de Parkinson

À la suite de la parution de l’étude, le directeur général de Rune Labs, Brian Pepin, a contacté la firme de Cupertino dans le but d’explorer les compétences de la montre connectée et de l’utiliser pour mieux traiter les patients atteints de la maladie de Parkinson. En effet, Pepin explique qu’en général, les médecins n’ont que peu de temps lors d'une visite médicale pour analyser les mouvements d’un patient et déterminer le traitement adéquat.