MattS32

jvachez: jvachez: Les gens qui se soignent souffrent encore plus que du temps où ils ne soignaient pas avec leur machine encombrante à faire tourner la nuit.

À titre strictement personnel, c’est le plus gros changement positif que j’ai connu dans ma vie ces 20 dernières années, et sur de très nombreux aspects, tant personnels (plus de somnolence, plus de ronflement, meilleure mémoire…) que professionnels (beaucoup plus efficace dans mon travail), et surtout sur le plan de la santé (j’ai perdu du poids parce que je suis devenu beaucoup plus actif, ma tension a baissé de 20 points…). Mon seul regret, c’est de ne pas avoir pris les choses en main plus tôt, justement à cause de la « peur » du traitement…

Peur qui était en fait totalement irrationnelle et injustifiée. Et puis de toute façon le traitement n’est absolument pas obligatoire hein. Donc si quelqu’un souffre « beaucoup plus » avec le traitement que sans, ben il arrête le traitement et basta… Mais faut arrêter d’être aussi catastrophiste vis a vis du traitement, ça incite des gens à ne même pas essayer…

Et les machines modernes ont vraiment peu d’inconvénients, elles sont devenues très silencieuses, les masques sont relativement confortables et on s’y habitue… Quand à l’encombrement, il est tout a fait raisonnable (20cm de large, 15 de profondeur, 12 de haut… pas plus gros que le radio-réveil que j’ai longtemps eu sur ma table de chevet).