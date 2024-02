Les montres connectées Samsung vont bientôt détecter l'apnée du sommeil

Les montres connectées disposent d'un suivi avancé de la santé de leurs porteurs. Si les appareils peuvent depuis toujours suivre le rythme cardiaque de l'utilisateur, calculer les calories brulées ou encore le taux d'oxygénation du sang, les constructeurs améliorent de plus en plus les capacités de suivi du sommeil de leurs appareils. Les smartwatches peuvent désormais estimer le temps d'endormissement de l'utilisateur, et les phases de sommeil traversées. Samsung semble néanmoins vouloir aller un peu plus loin avec une nouvelle fonctionnalité qui pourrait arriver très prochainement sur ces derniers modèles.