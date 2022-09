Fitbit déploie la surveillance du rythme cardiaque en France, mais à quoi ça sert et comment s'en servir ?

Le système développé par Fitbit a reçu l'aval des autorités européennes et a passé les tests nécessaires pour pouvoir l'intégrer à ses produits dès à présent. Les appareils de la marque sauront désormais détecter automatiquement une fibrillation auriculaire. Au repos, le cœur d'un individu bat généralement entre 60 et 100 fois par minute. Si le nombre de pulsations vient à se montrer désordonné sur une longue période, une notification s'affichera à l'écran et invitera les utilisateurs à consulter un médecin le plus rapidement possible.

La fibrillation auriculaire est un trouble difficile à diagnostiquer chez certains patients qui ne montrent aucun symptôme visible caractéristique comme des palpitations ou des difficultés respiratoires. Il peut néanmoins causer un arrêt cardiaque, un AVC ou l'apparition d'un caillot sanguin s'il n'est pas traité à temps. Les adultes au-dessus de 40 ans ont une chance sur quatre d'être victimes de ce trouble durant leur vie.

Pour activer cette fonctionnalité, les utilisateurs seront invités à consulter l'application mobile Fitbit et à cliquer sur l'onglet « Découvrir » pour accéder au paramétrage et à plusieurs panneaux d'information. La surveillance du rythme cardiaque pourra également être réalisée depuis l'application ECG pour les modèles compatibles.