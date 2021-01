Des montres connectées seraient capables de détecter des changements liés à la COVID-19 une semaine avant les symptômes

Pour prendre un exemple concret, pour un individu qui a une fréquence cardiaque de 60 BPM, son cœur ne se contracte pas à chaque seconde tel un métronome ; il peut s’écouler 0,90 seconde entre deux battements successifs, puis 1,10, etc. Vous pouvez d’ailleurs facilement ressentir cette variabilité en prenant votre pouls lors d’une expiration suivie d’une inspiration ; vous devriez ressentir un raccourcissement du délai entre deux contractions lorsque vous inspirez. Plus le cœur d’un individu bat à un rythme régulier, plus sa VFC est faible ; à l’inverse, plus il varie, plus sa VFC est élevée.