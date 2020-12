watchOS 7.2 : l'Apple Watch s'améliore avec Cardio Fitness et ses mesures dédiées aux sportifs

Apple vous indiquera ainsi votre VO2 max moyenne sur une semaine, un mois et une année, et des indications sur cette valeur en la comparant aux niveaux moyens établis par le corps médical. Si votre santé cardiovasculaire est jugée faible, l'application vous indiquera les risques de santé possibles et quelques conseils pour retrouver des niveaux moyens qui permettent d'éviter entre autres les risques d'AVC, de maladies cardiovasculaires ou encore de cancer du colon.

Si vous ne regardez pas fréquemment l'application Santé, des notifications pourront être envoyées par l'Apple Watch pour signaler une VO2max trop basse si vous l'acceptez lors de la configuration.

Pour activer cette fonctionnalité, il faudra vous rendre dans l'application Santé, puis se rendre dans la section « Niveaux de santé cardiovasculaire » et renseigner ou mettre à jour quelques paramètres comme votre âge, votre poids, votre sexe mais aussi la prescription ou non de médicaments afin d'obtenir des résultats plus pertinents.