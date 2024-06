Première sur watchOS 11 : Shazam sera directement intégré à votre Apple Watch

Bien sûr, il était déjà possible d'accéder à l'application, rachetée par la marque à la pomme en 2018, via l'Apple Watch. Néanmoins, il fallait au préalable l'ajouter par l'intermédiaire de l'iPhone, puis l'activer depuis les applications ou en faire la demande à Siri. Avec la nouveauté incorporée dans watchOS 11, le processus sera encore plus rapide, et vous permettra d'être plus discret lorsque vous souhaiterez reconnaître une chanson.