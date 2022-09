watchOS 9 est disponible : voici les nouveautés apportées à la montre connectée d'Apple

watchOS 9 ne serait pas une bonne mise à jour de l'Apple Watch si elle ne proposait pas quelques nouveaux cadrans. Ici trois nouvelles collections font leur apparition avec le cadran Métropolitain, les cadrans Lunaire et Astonomie ainsi que Récréation, qui fera le bonheur de vos enfants. Les cadrans Portraits permettent désormais d'afficher vos chiens et chats avec un effet de profondeur et les cadrans Modulaires peuvent accueillir un fond coloré ou dégradé pour s'accorder parfaitement à la couleur de votre bracelet. Enfin, les cadrans Nike sont enfin disponibles pour toutes les Apple Watch, et ce, alors qu'Apple a acté l'arrêt de la gamme Apple Watch Nike cette année.

Un nouveau mode Économie d'énergie vient remplacer le mode « Réserve ». Une fois activé, ce dernier coupe automatiquement l'écran Always On et quelques capteurs énergivores. La promesse d'Apple est de doubler l'autonomie de la montre, de 18 à 36 heures. On verra à l'usage si tel est le cas.

Le nouveau watchOS 9 propose enfin une nouvelle application Calendrier, qui permet enfin de créer un évènement directement au poignet, ainsi que de nouvelles options d'accessibilité et une amélioration du paramétrage familial pour offrir plus d'options à vos enfants portant une Apple Watch jumelée à votre iPhone.

watchOS 9 est disponible pour les Apple Watch Series 4 et supérieures, ainsi que l'Apple Watch SE.