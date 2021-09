watchOS 8 sera disponible le 20 septembre

Cette version ne sera pas une révolution d'ampleur et se contente d'une simple mise à niveau avec l'ajout de quelques fonctionnalités.

On peut noter par exemple l'arrivée de l'application « Pleine conscience », qui va remplacer le logiciel « Respirer » et se focaliser davantage sur la santé mentale. Lors des séances de respiration, l'application affichera également des messages pour se concentrer sur des pensées positives afin d'évacuer stress et anxiété. Des animations permettront en outre de se détendre pour tenter d'oublier les soucis du quotidien.

L'application Photos a aussi été revue et va, de la même manière qu'iOS 15 , mettre en avant des souvenirs générés automatiquement en fonction du lieu de prise de vue ou de la date. Il est aussi possible de créer un cadran depuis une photo en mode portrait, avec un effet de superposition dynamique. Enfin le partage des photos sera désormais possible dans les applications Messages et Mail.

Parmi les autres améliorations plus mineures, on peut citer pêle-mêle l'ajout des GIF dans la messagerie instantanée d'Apple, l'intégration du mode « Concentration » directement relié à celui d'iOS 15 mais aussi l'analyse de la fréquence respiratoire en mode « Sommeil » ou l'extension du mode « Always On » à davantage d'applications.

watchOS 8 est compatible avec l'Apple Watch Series 3 et tous les modèles ultérieurs.