iOS 15 sera disponible lundi prochain sur les iPhone jusqu'au 6S

On ne va pas vous refaire le laïus. Nous avons déjà beaucoup parlé d’iOS 15 dans nos colonnes au cours des derniers mois. Pour synthétiser, voici toutefois ce à quoi vous pourrez vous attendre en installant iOS 15 sur votre iPhone.

La nouveauté la plus importante d’iOS 15 est sans doute le mode « Concentration ». Grâce à lui, il est possible de définir plusieurs profils (travail, temps libre, trajet en train, etc.) qui vont filtrer les applications auxquelles ont peut accéder et les notifications que l’on reçoit. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité permet de ne pas se disperser et de rester concentré sur sa tâche en cours.

Les notifications font également peau neuve. Moins invasives, elles seront désormais regroupées au sein d’une sorte de revue de presse qui saura les classer par ordre d’importance grâce à vos interactions avec elles.

Pêle-mêle, on citera également la possibilité d’envoyer un lien pour rejoindre un FaceTime depuis un navigateur (et donc, de facto, depuis un smartphone Android ou un ordinateur Windows) ; SharePlay, qui permet de regarder des séries ou des films à plusieurs à distance ; un tout nouveau Safari ou encore les fonctionnalités liées à iCloud+ (emails jetables, Private Relay).

Controversée, la fonctionnalité de scan automatique des photos stockées dans l’iPhone visant à croiser ces contenus avec le registre des photos à caractère pédopornographique a été reléguée à plus tard.