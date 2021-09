Apple lance les iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max et iPhone 13 mini : voici ce qu'il faut en retenir

Apple annonce aussi que tous ses nouveaux iPhone profitent d’une batterie plus généreuse ; adressant ainsi l’un des reproches les plus récurrents faits à ses téléphones. L'iPhone 13 mini peut ainsi tenir 1,5 heure de plus que son aîné. Comptez 2,5 heures en plus pour l'iPhone 13.

Enfin et c’est une excellente nouvelle : Apple abandonne définitivement la formule de stockage de base à 64 Go. Dorénavant, tous les iPhone seront dotés d’au moins 128 Go d’espace − pour le même prix.