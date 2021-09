Apple présente l'Apple Watch Series 7 : voici tout ce qu'il faut en retenir

L'Apple Watch Series 7 fait toutefois l'impasse sur des capteurs santé supplémentaires. Elle peut bien évidemment toujours analyser la fréquence cardiaque, le taux d'oxygénation du sang et continue de proposer une fonction de détection de chutes ainsi qu'un ECG mais ne profite d'aucune amélioration sur le sujet. Il faudra encore attendre une ou deux années de plus pour voir apparaître des nouveautés à ce sujet.

watchOS 8 est également de la partie et sera préinstallé sur l'Apple Watchs Series 7. Cette nouvelle version signera l'arrivée d'une nouvelle application « Pleine conscience », qui remplace « Respirer » et permettra de se concentrer sur sa santé mentale en s'accordant des plages de méditation. On peut également citer rapidement de nouvelles options dans l'application Messages et la possibilité de partager plus rapidement des photos avec ses proches depuis l'application dédiée.

Enfin l'autonomie, qui reste le parent pauvre de la montre connectée signée Apple, reste la même cette année avec la promesse de 18 heures d'utilisation sur une seule charge. L'Apple Watch Series 7 est, comme la version précédente, compatible avec la charge rapide et Apple propose cette année un câble de charge USB-C qui permet de passer de 0% à 80% en 45 minutes.