Cette nouvelle Apple Watch conserve malgré tout son format carré aux bords plus arrondis, et est proposée en aluminium, dans des teintes argent, avec un nouveau coloris noir de jais brillant, et en or rose. Apple abandonne l'acier inoxydable pour le titane, avec des coloris doré, noir et argent. La couronne digitale et le bouton de mise en marche sont toujours présents sur la tranche droite.