watchOS 11 : l'Apple Watch vous en dit plus sur votre santé avec de nouvelles capacités IA

L'Apple Watch vous permet depuis longtemps d'utiliser une photo comme cadran de votre montre connectée. watchOS 11 va plus loin en utilisant le machine learning et l'intelligence artificielle pour classer vos photos, les noter et vous proposer une sélection d'images parfaites pour habiller votre écran. L'heure sera ensuite adaptée selon la composition de la photo, et plusieurs styles vous seront proposés pour un cadran unique.