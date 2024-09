La prochaine mise à jour des Apple Watch ne sera pas en reste. watchOS 11 débarquera lui aussi probablement autour du 16 septembre, avec dans ses bagages quelques nouveautés bien senties. La nouvelle app Signes vitaux permettra de consulter facilement ses principales données de santé (rythme cardiaque, taux d'oxygène...) mesurées pendant le sommeil. Le suivi de grossesse sera aussi amélioré, avec la prise en compte de l'âge gestationnel et des symptômes courants. Côté productivité, le Smart Stack devient plus intelligent en suggérant les widgets les plus pertinents selon le contexte. Et pour les sportifs, watchOS 11 introduit une mesure de la charge d'entraînement pour mieux gérer ses efforts. Enfin, macOS Séquoia apportera aussi une foule d'améliorations : une meilleure gestion des fenêtres, des appels vidéo enrichis, un Safari repensé...

Alors, prêts à faire le grand saut vers ces nouvelles versions ? Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir mettre la main sur iOS 18, watchOS 11 et macOS Séquoia. D'ici là, les plus impatients peuvent toujours se tourner vers les bêtas publiques pour avoir un avant-goût des nouveautés à venir.