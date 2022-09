WatchOS 9 et iOS 16 ont enfin une date de sortie, quels sont les appareils concernés ?

Difficile de passer à côté de l'information, Apple tenait hier une keynote dédiée à l'annonce de ses nouveaux iPhone (iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max) et de ses nouvelles montres connectées (les Apple Watch SE 2, Série 8 et l'Apple Watch Ultra). Pour ces nouveaux appareils, Apple s'apprête à lancer en version stable les OS correspondant : iOS 16 pour l'iPhone et watchOS 9 pour l'Apple Watch.

On connait à présent la date précise de déploiement de ces nouvelles versions. Et en l'occurrence, c'est simple à retenir : iOS 16 et watchOS 9 arriveront le 12 septembre prochain. Voici la liste complète et définitive des appareils supportés.