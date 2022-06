Découvrez iOS 16, bientôt sur votre iPhone avec un écran verrouillé réinventé

Il sera possible de choisir à la fois la police utilisée pour l'affichage de l'heure mais également la couleur. Les photos en mode portrait pourront bénéficier d'un petit effet qui place l'heure derrière le sujet immortalisé sur votre cliché. Il est également possible de changer plusieurs fois de fond d'écran par jour, de manière automatique. Apple proposera dans iOS 16 une collection d'écrans verrouillés, basé sur votre photothèque et il sera possible de créer plusieurs écrans, à sélectionner selon vos envies du moment.

La personnalisation de l'écran va bien plus loin avec l'apparition des widgets. Vous pouvez ajouter, de la même manière que les complications de la montre connectée, la météo du jour, vos anneaux d'activité ou le niveau de batterie restante parmi les différents widgets proposés. Apple a également développé un widget interactif pour contrôler sa musique et qui s'adapte en fonction de la pochette à l'écran.