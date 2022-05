Material You : qu'est-ce que c'est ?

Google utilise désormais des rectangles et des carrés arrondis au lieu de cercles pour les boutons d'action flottants, ainsi qu'une pléthore de boutons en forme de pilule et de menus de navigation, également proéminents. Les notifications présentent des coins considérablement incurvés et sont beaucoup plus grandes, dont le contenu est plus facilement lisible.

D'autres éléments, comme des mouvements plus fluides sur votre téléphone grâce à de nouvelles animations et des éléments d'interface utilisateur conçus pour être extensibles, contribuent largement à rendre Android 12, et Material You en général, beaucoup plus vivant que jamais.