WWDC 2020 : Apple annonce iOS 14 et son nouvel écran d'accueil

Les nouvelles cartes, promises depuis 2018, n'arriveront qu'au Royaume-Uni et au Canada. La France devra encore patienter, mais de nombreux véhicules Apple Plans sillonnent l'Hexagone depuis le début du mois de juin.

Enfin, last but not least : iOS 14 proposera (enfin) le choix de son navigateur mais aussi de son client mail par défaut. Fans d'Outlook et de Chrome, vous pourrez enfin les définir comme tels dans les réglages. La fonctionnalité n'a pas été évoquée mais apparaît sur l'un des visuels présentés lors de l’événement.