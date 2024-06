Vous comptez installer la bêta d'iOS 18 ? Attendez-vous à de nombreux bogues...

C'est le jour J. Dans quelques heures, Apple présentera les nouveautés à venir dans ses différents OS lors de la WWDC 2024, et celles de l'iPhone sont particulièrement attendues. D'après les premières informations recueillies par les experts et analystes, iOS 18 sera en effet la plus importante mise à jour de l'histoire de l'entreprise, avec de nombreuses fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) à prévoir. Logiquement, les utilisateurs invétérés d'Apple souhaiteront installer rapidement la bêta du système d'exploitation dès son déploiement, à leurs risques et périls…