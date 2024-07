Apple pourrait lancer la première bêta publique d'iOS 18 dès demain

Ceux qui souhaitent être parmi les tout premiers peuvent déjà s'inscrire sur le site beta.apple.fr, à travers lequel il leur suffira de taper leurs identifiants pour pouvoir être de la partie. Mais attention, on vous rappelle qu'il s'agit d'une bêta, et donc d'une version du système d'exploitation qui possède encore des failles, et peut donc apporter des problèmes à votre appareil. Ceux qui veulent jouer la sécurité devraient attendre la version officielle d'iOS 18.

Pour les autres, il est aussi à noter que même si iOS 18 est surtout attendue pour les fameux d'outils d'IA qui seront proposés à terme avec Apple Intelligence, ces derniers ne seront pas pour le moment disponibles. Il faudrait ainsi attendre jusqu'à 2025 pour voir Siri passer à un nouveau stade de l'évolution grâce à l'IA. De quoi pousser le public à patienter ?