Derrière le projet Matter se trouve la Connectivity Standards Alliance (CSA) qui chapeaute le projet et déploie les ressources nécessaires à la concrétisation du protocole.

L'objectif du CSA est également de développer Matter, de soutenir le protocole et de participer à sa promotion pour faciliter son adoption chez les industriels et le grand public.

Aujourd'hui ce sont plus de 550 membres qui ont rejoint le CSA et parmi eux se trouvent les plus grands noms de l'industrie des nouvelles technologies et de la domotique, à commencer par Apple, Google et Amazon, à l'origine des trois grands assistants vocaux que sont Siri, Google Assistant et Alexa.

Parmi les constructeurs d'objets connectés, on retrouve également des noms célèbres comme Signify, qui conçoit et commercialise les systèmes d'éclairage intelligents Philips Hue, IKEA qui contribue à démocratiser la domotique avec quelques appareils réalisés par ses soins même si la peinture reste encore fraiche, mais aussi le groupe français Legrand, propriétaire de Netatmo, ou encore Somfy, Samsung SmartThings et Huawei, pour ne citer que les plus grandes marques partenaires.