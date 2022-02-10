Le protocole Matter a tenu sa promesse : lancé officiellement en octobre 2022, il est aujourd'hui le standard de référence de la maison connectée, avec plus de 750 produits certifiés et cinq versions majeures publiées. Retour sur ce qu'est vraiment Matter, ce qu'il apporte concrètement, et où en est son déploiement en 2026.
Cela fait maintenant plus de trois ans que les constructeurs d'objets connectés pour la maison ont adopté le protocole Matter. Longtemps en développement, cette technologie de communication a finalement bouleversé les usages comme promis, en offrant aux utilisateurs de nouvelles possibilités d'interaction entre appareils de marques différentes, sans se préoccuper de la compatibilité.
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Matter, c'est quoi ?
Le protocole Matter était précédemment connu sous le nom de « Projet CHIP » (pour Connected Home over IP). Cette solution permet désormais de connecter l'ensemble des objets connectés de la maison sans se préoccuper de la marque de son smartphone ou de l'assistant vocal utilisé.
Les produits labellisés Matter peuvent ainsi communiquer entre eux et interagir dans des scénarios complexes mis en place par les utilisateurs. L'objectif de ce protocole est de casser les barrières existantes entre les différentes marques afin que le client ne se pose plus la question de la compatibilité avec son système déjà installé à la maison. Un produit Matter est automatiquement reconnu et intégré au réseau d'appareils en place, en toute simplicité et en toute transparence.
Qui sont les acteurs à l'origine de Matter ?
Derrière le projet Matter se trouve la Connectivity Standards Alliance (CSA) qui chapeaute le projet et déploie les ressources nécessaires à la concrétisation du protocole.
L'objectif du CSA est également de développer Matter, de soutenir le protocole et de participer à sa promotion pour faciliter son adoption chez les industriels et le grand public.
Aujourd'hui ce sont plus de 550 membres qui ont rejoint le CSA et parmi eux se trouvent les plus grands noms de l'industrie des nouvelles technologies et de la domotique, à commencer par Apple, Google et Amazon, à l'origine des trois grands assistants vocaux que sont Siri, Google Assistant et Alexa.
Parmi les constructeurs d'objets connectés, on retrouve également des noms célèbres comme Signify, qui conçoit et commercialise les systèmes d'éclairage intelligents Philips Hue, IKEA qui contribue à démocratiser la domotique avec quelques appareils réalisés par ses soins même si la peinture reste encore fraiche, mais aussi le groupe français Legrand, propriétaire de Netatmo, ou encore Somfy, Samsung SmartThings et Huawei, pour ne citer que les plus grandes marques partenaires.
Quelles technologies sont présentes dans Matter ?
Le protocole Matter peut être vu comme la combinaison de standards de communication déjà existants dans le monde de la domotique afin de simplifier l'appairage et l'utilisation des différents appareils. Il est conçu pour être basé sur le protocole IP qui permet la communication entre les appareils d'un même réseau.
Les objets connectés Matter utilisent principalement une connexion Wi-Fi pour se connecter à une enceinte connectée ou à un pont de connexion comme dans le cas des ampoules connectées Philips Hue.
Matter intègre également le protocole Thread, qui crée un réseau maillé d'appareils dans toute la maison. Pour grossir le trait, si un appareil se trouve à longue distance d'un pont de connexion ou d'un concentrateur, l'information peut être transmise et relayée par un ou plusieurs appareils plus proches de lui. Ce protocole permet ainsi un temps de réponse plus court ainsi qu'une meilleure sécurité de l'ensemble du réseau d'objets connectés.
Matter s'appuie en outre sur le standard Zigbee, qui offre la possibilité de créer un maillage entre les appareils, une très grande portée ainsi qu'une très faible consommation électrique — particulièrement utile pour les appareils fonctionnant sur batteries comme les caméras de surveillance ou les alarmes.
Enfin, Matter intègre le Bluetooth qui permet, même en cas d'impossibilité de se connecter au réseau, de contrôler un appareil comme une ampoule directement depuis son smartphone.
Quels avantages offre Matter par rapport aux autres protocoles ?
Comme nous le disions un peu plus haut, le protocole Matter permet désormais à l'utilisateur d'ajouter n'importe quel appareil à son réseau déjà existant sans se poser la question de la compatibilité. Les appareils Matter sont immédiatement reconnus par les plateformes domotiques comme Google Home, Alexa ou Apple HomeKit, et intégrés au réseau d'objets déjà connectés.
Matter est également utile pour les possesseurs d'enceintes connectées. Là encore, plus de barrière à craindre quant à la marque de son appareil. Une enceinte Google, Apple ou Amazon peut contrôler tous les appareils compatibles et il n'est plus nécessaire de multiplier les applications sur son smartphone pour accéder à la totalité de son réseau d'appareils.
Le protocole Matter simplifie également les possibilités de scénarios entre les appareils. Il est possible de manière intuitive d'automatiser l'allumage des lumières à l'ouverture d'une porte ou l'extinction du chauffage et la descente des volets une fois que vous quittez votre domicile. Ces interactions, autrefois réservées aux appareils compatibles avec une même application domotique, fonctionnent aujourd'hui nativement entre marques différentes.
Matter est enfin un protocole plus sécurisé, avec un système de protection des données robuste afin d'éviter toute tentative de piratage du réseau domestique.
Comment Matter a-t-il évolué depuis son lancement ?
Annoncé en 2019 sous le nom de « Projet CHIP », Matter a pris du retard sur son calendrier initial en raison de la pandémie et de difficultés techniques liées à l'unification de technologies domotiques très diverses. Après plusieurs reports, la CSA a officiellement lancé Matter 1.0 le 4 octobre 2022, permettant aux fabricants de certifier leurs produits et de commencer à les commercialiser.
Depuis, le protocole évolue à un rythme semestriel, chaque version majeure apportant de nouvelles catégories d'appareils compatibles :
- Matter 1.1 (mai 2023) : une mise à jour essentiellement technique, avec des corrections de bugs et des améliorations destinées aux développeurs.
- Matter 1.2 (octobre 2023) : neuf nouvelles catégories d'appareils intégrées, dont les réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver, purificateurs d'air, climatiseurs, robots aspirateurs, ventilateurs, capteurs de qualité de l'air et détecteurs de fumée.
- Matter 1.3 (mai 2024) : introduction du suivi de consommation énergétique sur les prises intelligentes, ajout des sèche-linge et des bornes de recharge pour véhicules électriques.
- Matter 1.4 (novembre 2024) : extension de la gestion de l'énergie aux panneaux solaires, batteries, pompes à chaleur et chauffe-eau. Introduction du mode multi-admin simplifié et des routeurs Wi-Fi certifiés Matter.
- Matter 1.5 (novembre 2025) : prise en charge des caméras, des capteurs de sol, des fermetures avancées (portes de garage, stores, portails) et nouvelles fonctionnalités de gestion énergétique.
Le nombre de produits certifiés dépasse désormais les 750 références.
Mes appareils sont-ils compatibles avec Matter ?
La question de la compatibilité est aujourd'hui en grande partie résolue, mais avec des nuances importantes selon les plateformes et les versions du protocole.
Du côté des grandes enseignes, Philips Hue, Amazon Echo et Google Nest ont tous reçu leurs mises à jour Matter depuis 2022-2023. La Hue Bridge de Signify a ainsi officiellement basculé vers Matter, rendant l'ensemble de l'écosystème Philips Hue accessible depuis les quatre grandes plateformes domotiques — Apple Home (ou Maison en français), Google Home, Alexa et Samsung SmartThings.
Cependant, toutes les plateformes n'implémentent pas le protocole au même niveau. Samsung SmartThings et Amazon Alexa sont à l'avant-garde en supportant Matter jusqu'à la version 1.4, tandis qu'Apple Home vient de mettre à jour son architecture HomeKit, sans préciser la version utilisée, et Google Home reste sur la version 1.2. Cette disparité a des conséquences concrètes : un aspirateur robot compatible Matter ne peut offrir toutes ses fonctions que sur Alexa, avec seulement une commande marche/arrêt disponible sur Apple Home, dans l'attente d'une mise à jour vers une version plus récente.
Ce qui fonctionne bien aujourd'hui : éclairages, prises, capteurs de température et d'humidité, serrures, thermostats. Ce qui arrive progressivement : la gestion d'énergie, les bornes de recharge, les panneaux solaires. Faire soi-même
Pour les appareils plus anciens non compatibles Matter nativement, il reste possible de les intégrer via un pont (bridge) domotique ,une passerelle qui traduit leur protocole d'origine (Zigbee, Z-Wave…) vers Matter. Il est ainsi tout à fait possible de faire cohabiter des équipements existants via leur hub et de déployer progressivement des appareils Matter pour les nouvelles acquisitions.
Matter tient-il ses promesses ?
Trois ans après son lancement, le bilan de Matter est contrasté. Sur le front de la compatibilité, Matter a clairement gagné : le casse-tête de l'interopérabilité entre marques est en grande partie résolu, et acheter un appareil certifié Matter, c'est avoir la garantie qu'il fonctionnera avec son écosystème existant. C'est une avancée concrète et incontestable pour les consommateurs.
Mais des frictions subsistent. La norme n'a pas encore tenu toutes ses promesses : trois ans après son lancement, la fragmentation reste une réalité sur le marché domotique, notamment parce que chaque grande plateforme implémente le protocole à son propre rythme.
La compétition s'est cependant déplacée : elle n'est plus technique, elle est devenue stratégique. La nouvelle bataille se joue désormais sur le terrain des plateformes, des applications et de l'intelligence artificielle. Google, Amazon et Apple cherchent chacun à s'imposer comme le cerveau central de la maison connectée, en s'appuyant sur Matter comme socle commun.
En 2026, Matter s'impose néanmoins comme l'élément structurant du marché de la domotique, et les mises à jour régulières de la CSA (à un rythme semestriel depuis le lancement) témoignent d'un standard vivant, qui continue d'élargir son périmètre à de nouvelles catégories d'appareils. Pour qui se lance aujourd'hui dans la maison connectée, miser sur des produits certifiés Matter reste le choix le plus pérenne.