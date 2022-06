WWDC 2022 : comment suivre la conférence d'ouverture d'Apple ?

La Worldwide Developers Conference, ou plus simplement WWDC, est bientôt sur nous. Si l'événement organisé par Apple durera du 6 au 10 juin 2022 et s'adresse principalement aux développeurs, c'est surtout sa conférence d'ouverture qui devrait intéresser tout le monde, y compris le grand public. Ce qui tombe bien, puisqu'elle sera diffusée en direct, notamment via YouTube (la vidéo est à retrouver en tête de cet article) ou encore sur Apple TV ou le site d'Apple.