Avec iPadOS 16, votre iPad devient toujours plus polyvalent et s'enrichit d'un nouveau mode multitâche

Apple a également présenté une application qui sera disponibles dans les prochains mois et baptisée FreeForm. Ce logiciel pour iPadOS est un tableau blanc, accessible depuis un appel FaceTime. A l'intérieur il est possible de dessiner, d'annoter et d'écrire à l'Apple Pencil mais aussi d'ajouter des photos, vidéos, fichiers PDF et plus encore. Le document est entièrement collaboratif et accessible à l'ensemble de vos collègues.