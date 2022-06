Malheureusement, iOS 16 ne pourra pas résoudre tous les problèmes de l'iPhone

Si l'OS d'Apple est aujourd'hui mûr et s'il est difficile de transformer une interface connue et adoptée par plusieurs centaines de millions d'utilisateurs depuis près de 15 ans, certains pensent malgré tout que de gros défauts de conception ou d'ergonomie parasitent encore l'expérience utilisateur. C'est le cas du journaliste Adam Conway, du site XDA-Developers, qui livre aujourd'hui un état des lieux plutôt pertinent des faiblesses d'iOS en matière de design et d'interface.

Le premier point évoqué est celui des notifications, jugées trop restrictives sur iOS par rapport à Android. Sur le système de Google, de nombreuses options permettent de gérer ses alertes finement ou de profiter de nombreuses interactions sans même à ouvrir l'application. Apple adopte une démarche plus restrictive qui ne permet que de répondre à un message ou de désactiver les notifications d'une app…et c'est à peu près tout. On pense qu'iOS 16 devrait revoir une nouvelle fois l'affichage de ses notifications, après l'introduction des résumés quotidiens dans iOS 15 et il faudra attendre encore quelques heures pour voir si Apple fait sa révolution ou se contente d'améliorations légères.

Le journaliste pointe aussi du doigt la trop grande rigidité de l'écran d'accueil. Si iOS 14 a permis l'installation de widgets, ceux-ci sont encore limités au seul affichage d'une information. Impossible de contrôler un contenu ou d'interagir avec. Une pression renvoie automatiquement vers l'application et Apple a encore du chemin à faire pour proposer plus d'options et de possibilités à ses utilisateurs.