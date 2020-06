WWDC 2020 : qu'attendre des nouvelles versions d'iOS, watchOS et tvOS ?

watchOS sera également au menu de ce keynote et la nouveauté la plus importante serait l'ajout d'un système de suivi du sommeil, une fonctionnalité réclamée à corps et à cris par les possesseurs de l'Apple Watch. On ne sait pas encore si un tel système pourrait être implémenté sur tous les modèles ou si Apple se réserve cette nouveauté pour son Apple Watch Series 6, présentée vraisemblablement en septembre prochain.

Le constructeur pourrait également ajouter l'analyse de l'oxygénation du sang, une indication qui confirmerait la volonté d'Apple de s'orienter vers le secteur de la santé connectée. Les capteurs intégrés aux Apple Watch lui permettent d'ors et déjà de relever ces mesures, il ne suffirait que d'une mise à jour logicielle pour cela.

Au chapitre des attentes, on peut également un citer un contrôle parental pour gérer l'Apple Watch des plus petits, et accessoirement ouvrir la montre connectée à un nouveau marché, et une indépendance encore plus marquée entre l'Apple Watch et l'iPhone.

Enfin tvOS devrait être le parent pauvre de cette conférence d'introduction. Apple pourrait revoir l'interface de l'application TV pour mettre davantage en avant le catalogue d'Apple TV+, son service de vidéo par abonnement qui est actuellement noyé parmi tous les contenus proposés à la vente ou à la location.

Pour ne rien rater des annonces d'Apple lors de la WWDC, rendez-vous sur Clubic le 22 juin à partir de 19h pour retrouver toutes les annonces faites par le constructeur.