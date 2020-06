WWDC 2020 : tout ce qu'il faut attendre pour le Mac et la transition vers ARM

La keynote d'ouverture sera également l'occasion de dévoiler la prochaine version de macOS, numérotée 10.16 et qui prendra probablement comme nom l'un des lieux emblématiques de la Californie. Le site MacRumors a récemment indiqué que la Pomme avait déposé Mammoth, Monterey et Skyline et pourrait piocher dans cette liste.

Il ne faudrait pas s'attendre à des nouveautés logicielles fracassantes. Apple devrait se contenter d'améliorer l'existant comme avec Messages qui hériterait enfin de l'ensemble des fonctionnalités de sa déclinaison sous iOS. Plans intégrerait quant à lui Look Around, l'équivalent de Google Street View disponible depuis iOS 13 et qui ne couvre actuellement que quelques villes américaines.

On aimerait également un nettoyage des applications existantes comme Podcasts, TV ou Musique introduites dans Catalina, la dernière version en date, et qui fonctionnent mal et un gain de performances à travers l'ensemble du système à la manière de Snow Leopard en son temps.

Rendez-vous lundi 22 juin à partir de 19h00 sur Clubic pour suivre cette keynote qui s'annonce riche en annonces pour le Mac !