Côté mémoire vive, la configuration de base de l'iMac devrait bénéficier d'un bond substantiel, passant de 8 à 16 Go de RAM. De même, Apple doublerait la capacité maximale disponible, offrant désormais une option d'upgrade jusqu'à 32 Go, contre 24 Go sur le modèle actuel, promettant une amélioration notable des performances pour les tâches quotidiennes et le multitâche. Un critère également essentiel pour le bon fonctionnement d'Apple Intelligence.