Wi-Fi 7 : débit monstre, connexion plus robuste, tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau standard sans-fil

C’est là que va agir la « perforation », qui peut s’appliquer sur les canaux de 80 ou 160 MHz, en découpant ou rapprochant des tranches de 20 MHz.

Sans perforation, en Wi-Fi 6, un utilisateur va se voir allouer les 20 premiers MHz d’un canal de 80 MHz pour couvrir ses besoins. Les 20 Hz attenants seront bloqués pour éviter les interférences, et les 40 Hz restants seront perdus eux aussi. Obligeant les autres utilisateurs/appareils à attendre.

D’une manière simplifiée, ce serait un peu comme de bloquer les deuxième et troisième voies d’une autoroute tant que la première voie est utilisée.

Avec le Wi-Fi 7, arrive donc la perforation de préambule. Pour reprendre notre image, la première voie de 20 MHz est allouée au premier utilisateur. La deuxième voie attenante est alors condamnée pour éviter les interférences, et la troisième voie de 40 MHz peut être allouée à un second utilisateur sans risque.

Mais, on pourrait tout aussi bien imaginer que cette autoroute de 80 MHz soit découpée en quatre voies de 20 MHz. Le premier utilisateur pourrait alors se voir allouer, en fonction de ses besoins, la première voie de 20 MHz et la dernière, tandis que la deuxième serait bloquée et la troisième allouée à un second utilisateur.

Dans notre exemple, au lieu de perdre 60 MHz, on n’en « perd » plus que 20, et sert plus vite les clients connectés, ce qui réduit évidemment la latence et augmente le débit.