Wi-Fi 7 : de nombreux routeurs compatibles pointent leurs antennes

Plus récemment, ce sont Netgear et Amazon qui se sont immiscées sur le segment des routeurs Wi-Fi 7. La première mise sur sa gamme d'équipements de réseau maillé avec l'Orbi 970, qui peut atteindre une vitesse maximale jusqu'à 27 Gbps. Il est équipé de 12 puissantes antennes internes pour une couverture étendue et à 360 degrés. Son petit plus ? Il combine une bande 5 GHz dédiée et une bande 6 GHz, pour doubler la vitesse de connexion entre la base et les satellites. Le routeur Orbi 970 sera disponible au mois de novembre à partir de 1 699 euros (pack de 2, une base et un satellite).

Amazon n'est pas en reste. Son eero Max 7 monte jusqu'à 9,4 Gbps et compte sur deux ports Ethernet 10 Gigabits ainsi que deux prises Ethernet 2,5 Gigabits. Ce routeur prend en charge la technologie mesh et est capable de couvrir une surface allant jusqu'à 232 m2, avec un système composé de trois unités.