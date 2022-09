Intel et Broadcom présentent leur Wi-Fi 7 avec des vitesses supérieures à 5 gigabits par seconde

Une nouvelle étape a été franchie dans les démonstrations des capacités du Wi-Fi 7. Alors que les produits compatibles Wi-Fi 6 et plus particulièrement 6E ont encore du mal à s'imposer (le prochain iPhone n'accueillera que du Wi-Fi 6), Intel et Broadcom se penchent déjà depuis un moment sur l'avenir. Et la semaine dernière, les deux entreprises ont démontré que les résultats étaient particulièrement prometteurs.