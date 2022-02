Le Wi-Fi 7 fera ses débuts en 2022 avec Qualcomm

Et ce n'est pas tout, car Qualcomm prendra en charge la norme Bluetooth 5.3, avec une double compatibilité, outre un couplage deux fois plus rapide et une portée du signal deux fois plus grande pour les accessoires. Basculer une connexion Bluetooth de son smartphone à son PC se fera par exemple sans aucun effort, et la qualité audio en Bluetooth (son et voix) promet d'être grandement améliorée.