Wi-Fi 8 : débits, latence, nouveautés, tout ce qu'on sait sur le successeur du Wi-Fi 7

Les spécifications techniques du Wi-Fi 8 sont encore loin d'être gravées dans le marbre, mais on ne devrait a priori pas bénéficier d'une nouvelle bande fréquence avec ce nouveau standard. Les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz sont utilisées depuis le début du siècle par les premières normes Wi-Fi. Il aura fallu attendre leur encombrement et le Wi-Fi 6E pour voir arriver une nouvelle fréquence, sur les 6 GHz.

Le Wi-Fi 8 prendra donc en charge les fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Avec ses larges canaux de 320 MHz, la bande des 6 GHz a la capacité de gérer un trafic de données très élevé. Il est aussi moins congestionné que les deux bandes de fréquence traditionnelles.

L'IEEE travaille depuis un certain temps sur une technologie Wi-Fi basée sur une bande de fréquence très haute, autour des 60 GHz (entre 57 et 71 GHz en fonction des disponibilités des différentes régions du monde). Celle-ci est baptisée WiGig (802.11ad puis 802.11ay) et doit permettre des débits extrêmement élevés ainsi qu'une saturation quasi inexistante.

Mais plus une fréquence est haute, plus sa portée est faible. C'est pourquoi sur les derniers standards, le 2,4 GHz travaille de pair avec les 5 GHz et 6 GHz : ses débits sont plus faibles, mais il résiste mieux à la distance et aux obstacles, ce qui est utile dans certaines situations. L'absence de bande 2,4 GHz a d'ailleurs porté préjudice au Wi-Fi 5 et celle-ci a été réintégrée avec le Wi-Fi 6.

Un groupe de travail de l'IEEE est toujours en activité sur la question des ondes millimétriques aux alentours des 60 GHz, qui soulèvent des débats au sein de l'institution. Mais elles suscitent des défis techniques complexes, ne semblant pas adaptées à nos domiciles, et il n'existe a priori aucun projet de les intégrer au Wi-Fi 8. Ce n'est pas demain qu'un standard Wi-Fi ira au-delà des 6 GHz.