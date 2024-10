Évidemment, la question nous brûle les lèvres : pourquoi diable l'Espagne et non la France ? Cela peut évidemment étonner. Si d'un point de vue technologique, Orange est capable de proposer une Livebox en Wi-Fi 7, pourquoi l'opérateur historique ne l'a-t-il pas proposé là il se fait sérieusement secouer par un acteur, Free pour ne pas le citer, qui propose déjà du Wi-Fi 7 avec ses Freebox Ultra et Freebox Pop ?