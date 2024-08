Alors que la rentrée est plus qu'imminente, SFR soigne la sienne avec la sortie de sa nouvelle box 5G. Équipée du très haut débit, elle propose des caractéristiques mais aussi un tarif fixe à 39,99 euros par mois qui la rendent séduisante. L'opérateur au carré rouge mise sur son réseau mobile pour séduire les Français déçus ou privés de la fibre optique, mais aussi les jeunes, qu'il essaie d'attirer avec un prix encore plus avantageux. Clubic vous dévoile les détails et les coulisses de cette nouvelle box 5G propulsée par SFR.