Sosh (Orange) et RED (SFR) baissent le prix de leur offre box internet : vous ne payez moins cher qu'en restant longtemps abonné

Désormais, la nouvelle offre coûte 155,94 euros (+60 €) les 6 premiers mois et 311,88 euros (+30 €) sur un an. Ce n'est hélas qu'au bout de 2 ans d'abonnement (623,76 euros, soit 30 € de moins) que la nouvelle proposition paraît plus intéressante. Un « engagement » plutôt longue durée donc. À vous de choisir selon votre projet à court ou moyen terme.